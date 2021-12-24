Adana'da evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muhammet Ali Ö'nün kullandığı 01 KAK 43 plakalı otomobil, Kadirli Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve CANKUR ekipleri, yaralanan sürücüye ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Muhammet Ali Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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