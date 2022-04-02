Adana'da evinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da evinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

02.04.2022 09:44
Adana'da evinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana'da 29 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği evin sahibi tutuklandı.

Adana'da 29 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği evin sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Halit M.A'nın (37) ikamet ettiği evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın yapan ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği valizde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Halit M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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