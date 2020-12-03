Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

03.12.2020 09:53

Adana'da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da, evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin masanın çekmecesine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, sofra bezine sarılı poşette 6 kilo 800 gram metamfetamin bulundu. Yatak odasında da döşeğin altına gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C.E (19), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı
Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı
Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı
Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu 'Kolombiya çetesi', otomobilin lastiğini patlatıp 253 bin 500 lirayı çaldı Bursa'da ekipler düdük çalarak karantinadaki vatandaşları denetliyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi         
09:53
Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler         
09:14
Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi Zonguldak'ta artan vaka sayıları sonrası koronavirüs haritasına bakan vatandaş: Korku filmi gibi         
09:13
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu         
08:36
HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de         
06:29
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti         
00:14
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 10:14:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde 6 kilo 800 gram uyuşturucu ile 6 tabanca bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei