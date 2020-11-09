Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı

09.11.2020 10:01

Adana'da çarşaf giyip evine gittikleri kadının el ve ayaklarını bağlayarak 28 bin 500 lira değerindeki altınlarını gasbeden 1'i kadın iki zanlı tutuklandı.

Adana'da çarşaf giyip evine gittikleri kadının el ve ayaklarını bağlayarak 28 bin 500 lira değerindeki altınlarını gasbeden 1'i kadın iki zanlı tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde yaşayan Tuğba Ç'nin (33), evine gelerek kiralık ev sorma bahanesiyle zilini çalan çarşaf giymiş iki şüpheliden biri bıçak çekti.

Tuğba Ç'nin bağırması üzerine zanlılar, kadını zorla içeriye götürerek el, ayak ve ağzını bağladı.

Genç kadının üstündeki ve yatak odasındaki altın küpe, bileklik, kolye ve küpeleri alan şüpheliler, daha sonra kadını kıyafet dolabına kapatarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra ellerini çözen kadının yardım istediği yakınları durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin en son girdiği evi tespit etti.

Şüphelilerden biri tanıdık çıktı

Ekip, yaptığı çalışmanın ardından zanlılardan birinin Tuğba Ç'nin eşi Beytullah Ç'nin kuzeninin karısı F.D. (31), diğerinin ise onun tanıdığı M.A. (26) olduğunu tespit etti.

İki şüpheli evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

F.D, emniyetteki ifadesinde, bir süre önce emlakçılık yapan M.A. ile eşiyle ev kiralamak için gittiklerinde tanıştıklarını, kaçak bahiste para kaybeden M.A'ya 10 bin lira ve 3 altın bilezik verdiğini, kocasının araba almak istemesi üzerine M.A'nın para ve altınları veremeyince Tuğba Ç'yi gasbetmeye karar verdiklerini söylediği iddia edildi.

M.A'nın ise F.D'den aldığı 10 bin lira para ve 3 altın bileziği geri veremediğini, F.D'nin önerisi üzerine kadının evine gittiklerini belirttiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, bir kuyumcuya 28 bin 500 liraya sattığı belirlenen altınlar polis ekiplerince alınarak sahibine teslim edildi. Kuyumcuya ise çalıntı malı satın almaktan yasal işlem yapıldı.

Gasp mağduru yaşadıklarını anlattı

Olay anını ve sonrasında yaşadıklarını gazetecilere anlatan Tuğba Ç, evinin zilinin çalması üzerine kapıyı açtığında karşısında çarşaflı ve eldivenli iki kişiyle karşılaştığını belirterek, şunları söyledi:

"İki kişiden biri anlamadığım bir dilde konuşmaya başladı. Yabancı olabileceklerini düşündüm. Korkup kapıyı kapatmak istediğimde zorla kapıyı açıp üzerimdeki altınları aldılar. Daha sonra yatak odasına yönelip başka altının olup olmadığını sordular. Boğazıma bıçak dayayıp 'ölmek istemiyorsan yerlerini söyle' dediler. Ben de yalvarıp, 'boğuluyorum' dedim. Israrla altınların yerini sordular. Bağırmamam için ağzımı sıkı sıkıya bağladılar. Kaçmamam için de ayaklarımı bağladılar. Ardından da beni zorla gardıropa soktular. Bir süre sonra gittiklerinden emin olup dışarıya çıkıp yakınlarımdan yardım istedim. Onlar da durumu polise bildirdi."

Şüphelilerden birinin eşinin yakını olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ifade eden Tuğba Ç, yaşadıklarından ötürü hala şokta olduğunu kaydetti.

Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı
Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı
Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı
Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı

Sarıçam, Kadın, Adana, Gasp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evinde ellerini bağladıkları kadının altınlarını gasbeden iki zanlı tutuklandı - Son Dakika


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