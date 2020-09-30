Adana'da, 6 kilo 910 gram esrar ve 3 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, 6 kilo 910 gram esrar ve 3 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirilen evin sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde, yatak odasındaki dolabın içinde 6 kilo 910 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira bulundu.

Gözaltına alınan ev sahibi Atilla E. (18), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.