Adana'da kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı

10.08.2022 10:41

Adana'da evinde kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da evinde kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduğu belirlenen U.B'nin adresine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi kullanılan üç odada saksılara ekili 82 kök Hint keneviri ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi.

Elektrik firması görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi.

Gözaltın alanın U.B'ye, kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle cezai işlem de uygulandı.

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Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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