Elektrik firması görevlileri tarafından yapılan incelemede de Hint keneviri yetiştirilen sistemin, kaçak elektrikle çalıştığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada, iklimlendirme sistemi kullanılan üç odada saksılara ekili 82 kök Hint keneviri ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kaçak elektrikle Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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