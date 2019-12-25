Adana'da evinde kaçak sigaralar ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da evinde kaçak sigaralar ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Son Dakika

Adana'da evinde kaçak sigaralar ele geçirilen şüpheliye gözaltı

6 saat önce

Adana'da evinde bin 280 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da evinde kaçak sigaralar ele geçirilen şüpheliye gözaltı, System.String[]

Adana'da evinde bin 280 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin salonunda bulunan konsol ve yatak odasındaki dolapta bin 280 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Bunun üzerine ev sahibi O.G. gözaltına alındı.

Şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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