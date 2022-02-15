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Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı - Son Dakika

Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı

15.02.2022 09:56
Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı olduğu belirlenen ağabeyi tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı olduğu belirlenen ağabeyi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdulkadir Şengül'ün (26) Çamlıbel Mahallesi'ndeki evinde 10 Ocak'ta pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, aile bireylerinin ifadelerine başvurdu.

Ekipler, ailenin çelişkili ifadeleri üzerine ağabey M. Şengül'ü (28) cinayet zanlısı olarak gözaltına aldı.

M. Şengül'ün, kardeşi Abdulkadir Şengül ile kahvehanede tartıştığı, iki kardeşin daha sonra birlikte eve döndükleri ve bu sırada olayın gerçekleştiği belirlendi.

Zanlının, sorgusunda, kardeşiyle olay günü tartıştıklarını kabul ettiği ancak temizliğini yaptığı silahın kazara ateş almasıyla Abdulkadir Şengül'ün öldüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ağabey, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının olay günü kardeşinin öldüğü evin önünde polisler çalışma yaptığı sırada üzüntülü görüntüsü kameraya yansıdı.

Çamlıbel Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta, Abdulkadir Şengül (25) evinde tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri cinayetle ilgili araştırma başlatmıştı.

Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı

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Emniyet Müdürlüğü, Cinayet, Adana, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı ağabeyi çıktı - Son Dakika


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