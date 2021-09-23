Adana'da evinde öldürülmüş olarak bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Adana'da evinde pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulunan kişinin, akrabası olduğu belirlenen katil zanlısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün İsmail İgeç'in (63) merkez Seyhan ilçesindeki evinde pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili yaptığı çalışmada firari şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, maktul İsmail İ'nin akrabası olduğunu tespit ettiği G.İ'yi (39) Şehit Duran Mahallesi'ndeki bir arsada yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, eski eşini darbettiği, kadının şikayetçi olması nedeniyle polis tarafından aranmaya başlandığı ve bunun üzerine maktulün evinde saklandığı öğrenildi.

G.İ'nin, yanında kaldığı akrabasını aralarında çıkan tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle vurduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Hürriyet Mahallesi'nde 21 Eylül'de bir müstakil evden silah sesi gelmesi üzerine adresi kontrol eden vatandaşlar, konutun sahibi İsmail İgeç'i avluda pompalı tüfekle vurulmuş halde bulmuştu.

İsmail İgeç, yaşamını yitirmiş, polis ekipleri motosikletle kaçtığı belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.