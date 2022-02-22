Evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'da görevli 47 yaşındaki polis memuru, evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğinde görevli polis memuru Musa Kunt, dün evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması şüphesiyle tedaviye alınan Kunt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kunt'un naaşı tören için Asri Mezarlık'a götürüldü.

Buradaki törene, polisin yakınları ve meslektaşları ile İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.

Kunt'un 2 yaşındaki oğlu Ali Karan'ın babasının fotoğrafına dokunup ona seslenmesi törendekileri duygulandırdı.

Doğan İnci, hayatını kaybeden Kunt'un iki çocuğuyla yakından ilgilendi, aileye başsağlığı diledi.

Kunt'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.