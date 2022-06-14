Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Eyüp Özbadem, evinde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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