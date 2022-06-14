Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

14.06.2022 11:41
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan genç, yaşamını yitirdi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Eyüp Özbadem, evinde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan komşuları, kapıyı kırarak girdikleri evde Özbadem'i tüfekle vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Özbadem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede terk edilmiş halde motosiklet bulan polis, Özbadem'e evinin mutfak penceresinden ateş edildiğini değerlendiriyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Ceyhan, Adana, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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