Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika
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Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

06.07.2022 01:07

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı Adana'da bir kişi evinde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda pompalı tüfekle ayağından vurularak yaralandı.

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

ADANA - Adana'da bir kişi evinde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda pompalı tüfekle ayağından vurularak yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf T. evde babasıyla oturduğu sırada E.G yanlarına geldi. Evin içine giren E.G henüz bilinmeyen bir sebeple Yusuf T. ile kavga etmeye başladı. Ardından E.G, pompalı tüfekle Yusuf T.'nin ayağına ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı Yusuf T.'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren E.G'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika
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