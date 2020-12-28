Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı

28.12.2020 13:17
Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer mezar siteli, 2 mermer sütun tabanı, mermer sütun başı, hac figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terakota ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Adana Yüregir, Geçitli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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