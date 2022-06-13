Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 15 yıl hapis cezası

13.06.2022 10:20
Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 15 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadın, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadın, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık G.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki evinde sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak G.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık G.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan kadına 15 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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