Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika

Adana'da ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadının merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, 185 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Polis ekipleri, şüpheli Özlem A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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