Adana'da evinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın tutuklandı - Son Dakika

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, 185 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadının merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Adana 'da ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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