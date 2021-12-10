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Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

10.12.2021 14:08
Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde S.S'nin, evinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 10 gram esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri şüpheli S.S'yi gözaltına aldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da evinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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