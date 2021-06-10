Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

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