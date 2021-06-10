Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da, evinde 514 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.
Adreste 500 gram esrar ve 514 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.T. jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA
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