Adana'da evinde yaklaşık 24 kilo esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Evde yapılan aramada, 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Adnan K'nin (36) Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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