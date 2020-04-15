Adana'da evini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi - Son Dakika

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 'ndeki evlerinde N.K. ile kocası Ö.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adana 'da, karısıyla tartıştıktan sonra evini yakmak isteyen kişiye polis engel oldu.

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Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu