Adana'nın Yumurtalık ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamzalı Mahallesi'nde bir kişinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 51 kök Hint keneviri ele geçirirken, ev sahibi M.B'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika