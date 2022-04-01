Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren sanığa 16 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren sanığa 16 yıl hapis

01.04.2022 14:30
Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren sanığa 16 yıl hapis

Adana'nın Karaisalı ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirerek sattığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirerek sattığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık L.G. gelmedi, avukatı ise hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Karaisalı Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanığın evinin bahçesinde 19 kök Hint keneviri ve evin mutfağında koltuk altına gizlenmiş 200 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, L.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını istedi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini söyledi.

Müvekkilinin uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan avukat, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. L.G'nin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçlarından 16 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdığı L.G. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem Karaisalı'da kadınlar için 'Spor Günü' etkinliği düzenlendi Karaisalı'da kadınlar için 'Spor Günü' etkinliği düzenlendi

Hint Keneviri, Para Cezası, Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren sanığa 16 yıl hapis - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:36:47. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren sanığa 16 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement