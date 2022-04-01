Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren sanığa 16 yıl hapis - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirerek sattığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık L.G. gelmedi, avukatı ise hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Karaisalı Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanığın evinin bahçesinde 19 kök Hint keneviri ve evin mutfağında koltuk altına gizlenmiş 200 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, L.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını istedi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini söyledi.

Müvekkilinin uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan avukat, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. L.G'nin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapma" suçlarından 16 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdığı L.G. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.