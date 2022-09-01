Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde 24 yaşındaki Şermin Sarı, oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KAFASINA TAŞLA VURDU

Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alaak olay yerine gelen Sarı'nın annesi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.