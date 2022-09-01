Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü - Son Dakika
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Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü

01.09.2022 08:11

Adana'nın Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen, sonra kafasına taşla vurulan kadın yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde 24 yaşındaki Şermin Sarı, oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı. Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

KAFASINA TAŞLA VURDU

Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alaak olay yerine gelen Sarı'nın annesi ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü
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Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da vahşet! Genç kadın kafası taşla ezilerek öldürüldü - Son Dakika
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