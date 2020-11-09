Adana'da evinin damında uyuşturucu yetiştiren sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika

Adana'da, evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, tutuksuz şüpheli G.H. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, G.H'ye ait ikametin damında yapılan aramada çeşitli ebatlardaki 43 adet saksı içerisinde ekili vaziyette 82 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelinin, esrar elde etmek amacıyla izinsiz kenevir ektiği ve evinde uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu belirtilen iddianamede, sanık G.H'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen G.H'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.