Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

ADANA'da apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan N.A. kasığından vurularak ağır yaralandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre evin önünde duran N.A., otomobil ile yanından geçen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler N.A.?ya 3 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan N.A.?yı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri N.A.?nın kasığından yaralandığını tespit ederek müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A., Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.