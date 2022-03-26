Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı - Son Dakika
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Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

26.03.2022 12:38
Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

Adana'da evlilik kararı alan çift, tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp şehir turu attı.

Adana'da evlilik kararı alan çift, tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp şehir turu attı.

Kentte yaşayan gazeteci Kemal Yücel, bir süre önce Adana'dan Çanakkale'ye düzenlenen bisiklet turunda tanıştığı bilgi teknolojileri uzmanı İdem Uğur ile evlilik kararı aldı.

Çift, düğün salonu yerine Portakal Çiçeği Karnavalı'nın düzenlendiği Merkez Park'taki etkinlik alanını seçti.

Düğün eğlencesine çiftin kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Mutlu günlerini alışılagelmiş düğün kutlamalarının dışına çıkaran çift, bisikletlerini de gelin aracına dönüştürdü.

Kemal Yücel, bisiklet tutkusuyla başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü ve evlenmeye karar verdiklerini belirtti.

Bisiklet kullanıcısı oldukları için gelin arabası olarak da bisikleti seçtiklerini aktaran Yücel şöyle devam etti:

"Portakal Çiçeği Karnavalı'na çeşitli şehirlerden bisikletle gelen arkadaşlarımız düğünümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Arkadaşlarımızla bisikletli düğün konvoyu düzenleyeceğiz. Bize yakışan şekilde, bu akşam düğünümüzle şehir turunu tamamlayacağız. Bisiklet tutkusu bizleri hayata bağlıyor. Hem sağlıklı yaşam hem de hayata daha güzel bakmak için herkes bisiklete binmeli. Bizim hayata baktığımız pencere huzur ve mutluluğa açılıyor. Bisikletle biz bunu yaşadık. Bugün de dünyaevine giriyoruz."

İdem Uğur da bisiklet turunun tanışmalarına vesile olduğunun altını çizerek başka türlü tanışmalarının mümkün olmayacağını ifade etti.

"Arabadan İn, Bisiklete Bin" sloganını benimsediklerini dile getiren Uğur, "Düğün için doğum günüme yakın bir tarih olması için bugünü seçtik. Portakal Çiçeği Karnavalı'na denk gelmesi çok güzel bir tesadüf oldu. İkili bir bisikletimiz var. Gelinlikle bisiklete bineceğim. Nasıl olacağını bilmiyorum." dedi.

"Mutluyuz, evleniyoruz. Sizler de mutlu olun, mutlu kalın, sağlıkla kalın." mesajı veren çift, arkadaşlarıyla bisiklet konvoyu oluşturup şehir turu attı.

Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı
Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı
Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı
Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı

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Bisiklet, Evlilik, Düğün, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evlenen çift, tutkunu oldukları bisikleti gelin aracı yaptı - Son Dakika


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