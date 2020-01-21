Adana'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kameraya takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kameraya takıldı - Son Dakika

Adana'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kameraya takıldı

6 saat önce

Adana'da, 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Adana'da evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kameraya takıldı, System.String[]

Adana'da, 10 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenerek yakalanan iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 10 evden farklı zamanlarda yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden olayları hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan Mesut L. (36) ile Hasan D'nin (43) gerçekleştirdiğini belirledi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde başkası adına kiraladıkları evde birlikte kaldıkları tespit edilen şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdikleri bazı binalarda gezinmesi, başka bir binanın bahçe duvarına tırmanıp güvenlik kamerasının yönünü değiştirmesi ve yangın merdiveninden tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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