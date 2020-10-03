Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Adana'da 3 evden para ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'da 3 evden para ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 3 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Polis, 10 bin 315 lira, 2 çeyrek altın ve 7 bin lira değerinde altın kolye çalınan evlerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin V.M.T. (21) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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