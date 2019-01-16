Adana'da Evleri Su Bastı
22 dakika önce
Adana'da aşırı yağmur nedeniyle bazı evler ile bahçeleri göle döndü.
Adana
'da aşırı yağmur nedeniyle bazı evler ile bahçeleri göle döndü. Vatandaşlar kovayla tahliye ettikleri suyun evlerine girmesini önlemeye çalıştı. Türkiye
'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Adana'da da etkili oluyor. Dün sabahtan itibaren başlayan sağanak yağış gece boyunca devam etti. Aşırı yağmur nedeniyle bazı evlerin bahçesini de su bastı. Vatandaşlar bahçeye dolan suların eve girmemesi için kova ile suları tahliye etmeye çalıştı.
Saniye Tekin isimli yaşlı bir kadın da bahçesine dolan suyun evine girmemesi için mücadele etti. Her yağmurda aynı manzara ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Tekin, tek başına yaşadığını yağmur suyu ile de tek başına mücadele ettiğini söyledi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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