Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (2)
2 saat önce
MAHSUR KALAN 16 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDISağanak nedeniyle oluşan su birikintisine giren bir işçi servisi, içindeki 16 kişiyle mahsur kaldı.
MAHSUR KALAN 16 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Sağanak nedeniyle oluşan su birikintisine giren bir işçi servisi, içindeki 16 kişiyle mahsur kaldı. Servisin üzerine çıkıp, yardım isteyen 16 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Öte yandan su basan evlerde mahsur kalan vatandaşların imdadına CANKUR ekibi yetişti. İhbar üzerine su basan tek katlı evlere giren CANKUR ekibi, içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Adana'nın ilçelerinde de vatandaşlar sel baskınlarına karşı hoparlörlerden yapılan anonslarla uyarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:38 Kaynak: DHA
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