Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (6)
1 saat önce
SUDA MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDIAdana'nın Kozan ilçesinde Tavşantepe ve Mahmutlu mahallelerini birbirinden ayıran Tabak Deresi taştı.
SUDA MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI Adana
'nın Kozan
ilçesinde Tavşantepe ve Mahmutlu mahallelerini birbirinden ayıran Tabak Deresi taştı. Tavşantepe Mahallesi Badem Kuyu Sokak'tan aracıyla geçmeye çalışan Akgül Solak, su biriken yolda mahsur kaldı. İtfaiye
ekiplerinden yardım isteyen Solak, 30 dakikalık bir çalışmayla kurtarıldı. Solak, kontrol amaçlı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kozan- Feke
yolu Düzağaç
Mahallesi civarında ana yolda çökme meydana geldi. Yollarda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:59 Kaynak: DHA
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