Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (7)
1 saat önce
VALİLİK'TEN 'ÖNLEM' ÇAĞRISIAdana Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Seyhan Barajı'nda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, vatandaşlardan önlem alma çağrısında bulundu.
VALİLİK'TEN 'ÖNLEM' ÇAĞRISI Adana Valiliği
, yoğun yağış nedeniyle Seyhan
Barajı'nda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, vatandaşlardan önlem alma çağrısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık
2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edilmektedir. Ancak son 24 saat içerisinde yağan aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldiğinden bugünden itibaren, Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:13 Kaynak: DHA
Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz
Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti