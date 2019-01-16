Son Dakika Haberleri: Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (8)

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (8)

1 saat önce

DERE TAŞTI HAYVANLAR SULAR ALTINDA KALDIKozan'da etkili olan sağanak nedeniyle Sarısu Deresi taştı.

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (8), System.String[]
DERE TAŞTI HAYVANLAR SULAR ALTINDA KALDI

Kozan'da etkili olan sağanak nedeniyle Sarısu Deresi taştı. Oluşan sel nedeniyle Aslanlı Mahallesi'nde birçok çiftlik ve ev su altında kalırken, ilk belirlemelere göre 3 buzağı ve 3 koyun, çok sayıda kümes hayvanı telef oldu. Yaklaşık 800 balya samanın suya gittiği ilçede, Ortaköy civarında dere yatağına ekilen ağaçlar ve sel ile gelen atıklar taşmaya neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:30 Kaynak: DHA

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