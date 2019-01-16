Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (8)

DERE TAŞTI HAYVANLAR SULAR ALTINDA KALDIKozan'da etkili olan sağanak nedeniyle Sarısu Deresi taştı.

DERE TAŞTI HAYVANLAR SULAR ALTINDA KALDI



Kozan'da etkili olan sağanak nedeniyle Sarısu Deresi taştı. Oluşan sel nedeniyle Aslanlı Mahallesi'nde birçok çiftlik ve ev su altında kalırken, ilk belirlemelere göre 3 buzağı ve 3 koyun, çok sayıda kümes hayvanı telef oldu. Yaklaşık 800 balya samanın suya gittiği ilçede, Ortaköy civarında dere yatağına ekilen ağaçlar ve sel ile gelen atıklar taşmaya neden oldu.





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