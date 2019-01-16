Son Dakika Haberleri: Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (9)

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (9)

1 saat önce

YARDIMA GİTTİĞİ KEPÇEYLE SELE KAPILDIAdana'nın Kozan ilçesi Konak Mahallesi'nde mahsur kalan traktörü kurtarmaya giden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli personel Aytaç Başıbüyük, kepçeyle sel sularına kapıldı.

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (9), System.String[]
YARDIMA GİTTİĞİ KEPÇEYLE SELE KAPILDI

Adana'nın Kozan ilçesi Konak Mahallesi'nde mahsur kalan traktörü kurtarmaya giden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli personel Aytaç Başıbüyük, kepçeyle sel sularına kapıldı. CANKUR ekipleri, Başıbüyük'ü sudan çıkararak, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan Başıbüyük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

Kozan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının, Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı

Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 19:12:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (9)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]