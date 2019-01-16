Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı (9)

YARDIMA GİTTİĞİ KEPÇEYLE SELE KAPILDI



Adana'nın Kozan ilçesi Konak Mahallesi'nde mahsur kalan traktörü kurtarmaya giden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli personel Aytaç Başıbüyük, kepçeyle sel sularına kapıldı. CANKUR ekipleri, Başıbüyük'ü sudan çıkararak, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Boğulmak üzereyken sudan çıkarılan Başıbüyük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





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