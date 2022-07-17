Bu arada çifti yaralayıp kaçan şüphelinin de bıçakla yaralandığı belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.