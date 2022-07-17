Son Dakika | Evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

17.07.2022 17:53

Son dakika gündem haberine göre Ambulansın hastaneye gelişi Yaralıların hastaneye taşınması Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı.

Ambulansın hastaneye gelişi

Yaralıların hastaneye taşınması

Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı.

Suluca Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler Eda Y'yi (27) bıçaklanmış, kocası Aytekin Y'yi (32) de tabancayla vurulmuş şekilde buldu.

Yaralı çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çifti yaralayıp kaçan şüphelinin de bıçakla yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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