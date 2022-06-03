Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi

03.06.2022 10:35
Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde kurdukları iklimlendirme kabininde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde kurdukları iklimlendirme kabininde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sinanpaşa Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları incelemede ısı ölçer, vantilatör, aydınlatma ve nemlendirme cihazlarıyla oluşturulmuş iklimlendirme kabini içerisinde saksılara ekili 19 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adreste ayrıca 256 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap da bulundu.

Ekipler, şüpheli kardeşler M.B. (54) ve F.B'yi (34) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis kamerasına, baskın yapılan adresteki bir şüphelinin yere yatırılması ve narkotik köpeğinin tepki verdiği odadaki kabinde kenevir yetiştirildiğinin belirlenmesi yansıdı.

YORUMLAR
500
Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı Yalova'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:38:49. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren iki kardeş salıverildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement