Adana'da evlerinde kanalizasyonu taşan vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle evlerinde kanalizasyonu taşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Merkez Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi'nde bazı evlerin kanalizasyonları taştı. Evlerinde zarar oluşan vatandaşlar suları kendi imkanlarıyla temizledi.

Sokaklarda yağıştan dolayı dolu biriken yerlerde çocuklar oyunlar oynadı.

Kanalizasyon taşması nedeniyle evinde zarar oluşan Abdulsamet Durmuş, yeni tadilat yaptırdıkları evinde zarar ortaya çıktığını belirterek, belediyeyi durumdan haberdar ettiklerini kaydetti.