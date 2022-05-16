Adana'da evlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika
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Adana'da evlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri yakalandı

16.05.2022 12:01
Adana'da evlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri yakalandı

Adana'da evlerinde silah, uyuşturucu ve elektrikli fünyeyle saniyelik fitil ele geçirilen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Adana'da evlerinde silah, uyuşturucu ve elektrikli fünyeyle saniyelik fitil ele geçirilen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde ikamet eden R.B. ile Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde oturan K.T'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce R.B'nin ikametinde yapılan aramada, 120 kök kenevir, 2 kilo 50 gram esrar, 50 gram kenevir tohumuyla ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 4 av tüfeği kartuş ele geçirildi.

K.T'nin evinde yapılan aramada da 14 ticari patlayıcı olduğu değerlendirilen kimyasal madde, elektrikli fünye ve 4,5 metre saniyeli fitil bulundu.

R.B'nin gözaltına alınan ekipler K.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da evlerinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden biri yakalandı - Son Dakika
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