Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı

21.05.2022 09:50

Adana'da evlerine 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen baba ve oğlu tutuklandı.

Adana'da evlerine 1 kilo 800 gram eroin ve 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Bölgede güvenlik önlemi alarak adrese baskın yapan ekipler, bu sırada ikametten bahçeye atılan paketleri fark etti.

Ekipler, paketlerde 1 kilo 800 gram eroin ile 75 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

İkametteki Bahattin Ö. (53) ile oğlu İsmail Ö. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı
Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı
Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı
Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen baba oğul tutuklandı

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Kaynak: AA

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