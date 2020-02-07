Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen iki kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da evlerinde 9 kilo 285 gram esrar ele geçirilen iki kardeşten biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 kilo 285 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira buldu. İsa K. (25) ve ağabeyi Şeyhmus K. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsa K. tutuklandı, ağabeyi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.