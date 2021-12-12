Adana'da, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Demetevler ve Barbaros mahallelerinde iki evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 953 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu etkili 164 hap ve hassas terazi ele geçirdi, Bülent S. (36), Dinçer B. (38) ve Refik S'yi (53) gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Evlerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika