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Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı

08.02.2022 11:21
Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, ikametlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, ikametlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunusoğlu Mahallesi'nde bazı kişilerin ikametlerinde uyuşturucu ve silah bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 122 uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, 12 kenevir bitkisi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 35 bin 920 makaron (filtreli sigara kağıdı) 10 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da evlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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