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Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

6 saat önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan ve eylem yapma hazırlığında oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolleri yapılan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:33 Kaynak: AA
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Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
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