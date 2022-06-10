Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

10.06.2022 14:51
Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan YPG/PKK'lı terörist 31 yıl 1 ay 15 gün, diğer 8 sanıktan 3'ü 1 yıl 13'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan YPG/ PKK'lı terörist 31 yıl 1 ay 15 gün, diğer 8 sanıktan 3'ü 1 yıl 13'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya TNT ile yakalanan tutuklu sanık B.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 8 sanık ise mahkemeye gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik"ten, M.Ş.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan, diğer 7 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.K, savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Benim örgütsel bir görevim yoktur. Eylem yapmak amacıyla Adana'ya gelmedim. Kente patlayıcı maddeyi ben taşımadım. Bu malzemeler de bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin terör örgütü YPG/PKK mensubu olmadıklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan B.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 31 yıl 1 ay 15 gün ve 120 bin lira adli para cezasına, S.C, A.K. ve M.M'yi de "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar M.E, M.C, M.A.A, M.Z.A. ve M.Ş.A'nın beraatine karar verildi.

Heyet, sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Eylem hazırlığındayken yakalanmıştı

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alınmış, sanıklar hakkında 15'er yıldan 32 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Adana, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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