Adana'da eylül ayında 1498 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da geçen ay yapılan denetimlerde 1498 araç trafikten men edildi, 617 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eylül ayında yapılan denetimlerde 253 bin 907 aracı kontrol etti.

Kontrollerde, eksikleri olduğu tespit edilen 1498 araç trafikten men edildi, 617 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca geçen ay 385 trafik kazasında, 12 kişi hayatını kaybetti, 566 kişi yaralandı.