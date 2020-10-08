Adana'da Eylül ayında bin 498 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Adana'da Eylül ayında kontrol edilen 253 bin 907 araçtan bin 498'i trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde toplam 253 bin 907 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 498 araç trafikten men edilirken 617 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kent genelinde 434 maddi hasarlı, 385 yaralamalı, 9 ölümlü olmak üzere toplam 828 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 566 kişi yaralanırken 12 kişi de hayatını kaybetti. - ADANA