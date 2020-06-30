Adana'da fabrika çalışanları kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika

Adana'da fabrika çalışanları kök hücre bağışında bulundu

Adana'da, çimento fabrikası çalışanları Türk Kızılay'ın Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile ortak yürüttüğü kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.

Adana'da, çimento fabrikası çalışanları Türk Kızılay'ın Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile ortak yürüttüğü kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

Fabrika Müdürü Levent Öncel öncülüğünde kampanyaya destek veren çalışanlardan, gezici kan bağışı ekibi numune aldı.

Kan ve kök hücre bağışı yapmaya uygun olan donörlerden titizlikle alınan kan ve kök hücre örnekleri Türk Kızılay'ın kan bankasına ve veri tabanına nakledildi.

Öncel, geçmiş yıllarda da dünya çapında gönüllü kök hücre bağışçıları sıralamasında üst sıralarda yer alan Türk Kızılay'a kurum olarak destek vermek istediklerini belirtti.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kan ve kök hücre bağışının önemini belirtti.

Kızılay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da fabrika çalışanları kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:24 Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek 11:40 Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:19:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da fabrika çalışanları kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]