Adana'da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi - Son Dakika

Adana'da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi

6 saat önce

Adana'da gece 03.00 sıralarında bir fabrikada başlayan yangın aradan 15 saat geçmesine rağmen söndürülemedi.

Adana'da fabrika yangını 15 saattir söndürülemedi, System.String[]

Adana'da gece 03.00 sıralarında bir fabrikada başlayan yangın aradan 15 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Yangın drone ile de havadan görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.


Ayrıca yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin dün geceden bu yana sönmeyen yangın nedeniyle çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle Adana- Karataş karayolu da ulaşıma kapandı.


Öte yandan, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale de bulunuyor. Yangın drone ile görüntülendi. Dumanların yüzlerce metrelik alanı kapladığı havadan görüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:42 Kaynak: İHA
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