Son Dakika Haberleri: Adana'da Fabrikada Yangın

Adana'da Fabrikada Yangın

18 dakika önce

Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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