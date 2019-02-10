Adana'da Fabrikada Yangın
18 dakika önce
Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Adana
'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkez Seyhan
ilçesi Gökçeler
Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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