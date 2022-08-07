Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi

07.08.2022 16:24
Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi

Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı para cezası delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı para cezası delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Taner Uruç'a otomobiliyle şehir merkezinde kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla fahri trafik müfettişinin hazırladığı tutanak doğrultusunda 427 lira para cezası kesildi.

Bunun üzerine Uruç, kuzeni Avukat Ömer Uruç aracılığıyla cezaya itiraz etti.

Avukat Uruç, delil bulunmadığı gerekçesiyle uygulanan cezanın iptalini talep etti.

İtirazı değerlendiren Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, dosyada ispata yarayacak herhangi bir tutanak, belge, fotoğraf, CD veya tanık beyanının bulunmadığı, bu haliyle verilen idari para cezasının Kabahatler Kanununun ilgili maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Hakimlik somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle Tanur Uruç'a kesilen 427 liralık para cezasını iptal etti.

Avukat Ömer Uruç, hakimliğin, gerekçelerini haklı bularak cezayı iptal ettiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Adana'da ziyaretlerde bulundu Adana'da kasapta 2 kayınbiraderini silahla yaralayan, 1 kadını rehin alan zanlı yakalandı Adana'da kasapta 2 kayınbiraderini silahla yaralayan, 1 kadını rehin alan zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:24:52. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement