İtirazı değerlendiren Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, dosyada ispata yarayacak herhangi bir tutanak, belge, fotoğraf, CD veya tanık beyanının bulunmadığı, bu haliyle verilen idari para cezasının Kabahatler Kanununun ilgili maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da fahri trafik müfettişinin yazdığı ceza delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi - Son Dakika

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