Adana'da Fatih Terim adına hatıra ormanı kuruluyor

Projeye destek vermek ve yer almak isteyen Galatasaray taraftarlarının, dernek telefonundan bilgi alabileceklerini kaydetti. - ADANA

Adana'da, Teknik Direktör Fatih Terim adına hatıra ormanı kurulacak. Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Ozan Burucu, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteği ile 21 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek hatıra ormanı açılışına Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi ile taraftarların katılacağını belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü'nün başlattığı "Hatıra Ormanı" projesi kapsamında Adana 'da, Fatih Terim adına hatıra ormanı kurulacak.

Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!